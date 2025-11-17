Источник: Тиагу Мотта отказался возглавить «Спартак»

«Спартак» обращался через посредников к бывшему главному тренеру «Ювентуса» Тиагу Мотте с предложением о работе, сообщает Calciomercato.it.

По информации источника, контакт был осуществлен незадолго до отставки 43-летнего специалиста из туринского клуба в марте, однако Мотта ответил отказом на предложение красно-белых.

11 ноября «Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию из-за неудовлетворительных результатов.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 московская команда занимает шестое место в турнирной таблице с 25 очками.