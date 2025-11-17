Источник: Тиагу Мотта отказался возглавить «Спартак»

17 ноября, 23:11
«Спартак» обращался через посредников к бывшему главному тренеру «Ювентуса» Тиагу Мотте с предложением о работе, сообщает Calciomercato.it.
По информации источника, контакт был осуществлен незадолго до отставки 43-летнего специалиста из туринского клуба в марте, однако Мотта ответил отказом на предложение красно-белых.
11 ноября «Спартак» объявил о расторжении контракта с главным тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию из-за неудовлетворительных результатов.
После 15 туров чемпионата России-2025/26 московская команда занимает шестое место в турнирной таблице с 25 очками.
Sergey Mikhaylov
Святой источник
18.11.2025
Слоноул
Мы с Зиданом тоже отказались.
17.11.2025
Эрик Стейн
Что за бред?Спартак не мог искать тренера на замену в марте, учитывая какую концовку выдала команда в конце года....Понятно, что сейчас СЭ ловит хайп-но новости то должны быть адекватными и свежими, а не непонятными статьями с отсылками на прошлое)))
17.11.2025
jo
А Божовича еще не звали?
17.11.2025
555 555
Огласите весь список. Уж очень интересно. Список отказников.
17.11.2025
А где Субулька?
я понимаю всю " одаренность" здешних заметчиков, но даже для С.Э. это перебор. тренер нужен в ноябре, зачем мне " эксклюзив" дотированный мартом?
17.11.2025