Источник: Точилин не будет работать в структуре «Сочи»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин не останется в системе «Сочи», сообщает Metaratings.ru.

Ранее «Сочи» объявил об уходе Точилина с поста главного тренера.

В разные годы Точилин был помощником главного тренера южан, а также возглавлял селекционно-аналитический отдел клуба.

По информации источника, с новым наставником «Сочи» должен определиться в декабре, в списке кандидатов есть, российские тренеры и сербский специалист Срджан Благоевич с которым ведутся переговоры.

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» после 17 туров занимает последнее, 16-е место, с 10 очками.