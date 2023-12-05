Источник: Точилин не будет работать в структуре «Сочи»

Сегодня, 22:56
Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин не останется в системе «Сочи», сообщает Metaratings.ru.
Ранее «Сочи» объявил об уходе Точилина с поста главного тренера.
В разные годы Точилин был помощником главного тренера южан, а также возглавлял селекционно-аналитический отдел клуба.
По информации источника, с новым наставником «Сочи» должен определиться в декабре, в списке кандидатов есть, российские тренеры и сербский специалист Срджан Благоевич с которым ведутся переговоры.
В турнирной таблице РПЛ «Сочи» после 17 туров занимает последнее, 16-е место, с 10 очками.