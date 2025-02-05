Источник: Томпсон в ближайшее время присоединится к «Оренбургу» на сборах

Вингер «Оренбурга» Хорди Томпсон в ближайшее время присоединится к команде на межсезонных сборах в Турции, сообщает Legalbet.ru.

Ранее стало известно сообщали, что Томпсон из-за личных проблем не может вернуться в клуб в срок.

В текущем сезоне 20-летний чилиец сыграл в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом году СМИ сообщали, что Хорди набросился на мать своей девушки из-за того, что та застала его с другими женщинами.