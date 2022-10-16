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Сегодня, 19:50

Источник: Топ-менеджеров РПЛ могут отправить в отставку на следующей неделе

Алина Савинова

В начале следующей недели некоторые топ-менеджеры РПЛ могут уйти в отставку. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, это касается людей из команды предыдущего президента лиги Ашота Хачатурянца.

Хачатурянц покинул поста президента РПЛ 27 июня этого года. Временно исполняющим обязанности главы лиги был назначен Александр Алаев. 16 августа его единогласным решением избрали президентом РПЛ на 5 лет.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-16-top-menedzherov-rpl-mogut-otpravit-v-otstavku-v-nachale-sleduyushchey-nedeli

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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ЦСКА 1
Спартак 0
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П1

28%

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ТБ 3.5

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РПЛ
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