Источник: Топ-менеджеров РПЛ могут отправить в отставку на следующей неделе

В начале следующей недели некоторые топ-менеджеры РПЛ могут уйти в отставку. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, это касается людей из команды предыдущего президента лиги Ашота Хачатурянца.

Хачатурянц покинул поста президента РПЛ 27 июня этого года. Временно исполняющим обязанности главы лиги был назначен Александр Алаев. 16 августа его единогласным решением избрали президентом РПЛ на 5 лет.