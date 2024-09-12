Источник: «Торпедо» арендует защитника «Спартака» Коледина

Защитник «Спартака» Юрий Коледин на правах аренды перейдет в «Торпедо», сообщает Metaratings.

По информации источника, в договоре не будет прописана опция выкупа, но черно-белые могут сделать предложение о полноценном трансфере в зимнее трансферное окно.

19-летний футболист является воспитанником «Зенита». В феврале прошлого года он перешел в «Звезду», откуда в этом году перебрался в «Спартак-2». Защитник провел за вторую команду красно-белых 20 матчей, забил 1 мяч и сделал 10 результативных передач.