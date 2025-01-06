Источник: «Торпедо» может приобрести воспитанника ЦСКА Хосонова

«Торпедо» может подписать полузащитника «Химок» Хетага Хосонова, сообщает Legalbet.

По информации источника, в подписании 26-летнего хавбека заинтересован главный тренер московского клуба Олег Кононов. Специалист в зимнее трансферное окно хочет укрепить состав автозаводцев игроками, которые помогут его команде без проблем выйти в РПЛ.

Хосонов является воспитанником ЦСКА. За основную команду армейцев он выступал с 2017 по 2020 год, включая аренду в «Тамбов». В 2023-м полузащитник перешел в «Химки» из «Алании». В этом сезоне Хосонов провел 20 матчей во всех турнирах, отметившись голом и 4 результативными передачами.