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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 18:04

Источник: «Торпедо» может приобрести воспитанника ЦСКА Хосонова

Алина Савинова
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«Торпедо» может подписать полузащитника «Химок» Хетага Хосонова, сообщает Legalbet.

По информации источника, в подписании 26-летнего хавбека заинтересован главный тренер московского клуба Олег Кононов. Специалист в зимнее трансферное окно хочет укрепить состав автозаводцев игроками, которые помогут его команде без проблем выйти в РПЛ.

Хосонов является воспитанником ЦСКА. За основную команду армейцев он выступал с 2017 по 2020 год, включая аренду в «Тамбов». В 2023-м полузащитник перешел в «Химки» из «Алании». В этом сезоне Хосонов провел 20 матчей во всех турнирах, отметившись голом и 4 результативными передачами.

Источник: Legalbet
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Хетаг Хосонов
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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