Источник: «Трабзонспор» хочет подписать Карраскаля

«Трабзонспор» заинтересован в подписании полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, сообщает Fotomac.

По информации источника, турки уже обратились в московский клуб с запросом о возможном трансфере 26-летнего футболиста.

Карраскаль стал игроком «Динамо» в августе 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. Контракт колумбийца с «Динамо» рассчитан до конца июня 2027 года.

«Трабзонспор» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 22 очка в 18 играх.