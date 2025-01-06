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Сегодня, 21:21

Источник: «Трабзонспор» и «Брест» хотят заполучить Сако из «Ростова»

Алина Савинова
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Защитником «Ростова» Умаром Сако интересуется «Трабзонспор», сообщает Africafoot.

По информации источника, турецкий клуб нуждается в хорошем защитнике, и Сако идеально соответствует ожиданиям главного тренера команды Шенола Гюнеша, желающего усилить центральную линию и стабилизировать игру в обороне.

Также отмечается, что в 28-летнем футболисте заинтересован «Брест». Кроме того, в борьбу за Сако могут вступить и другие европейские клубы.

Сако перешел в «Ростов» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в РПЛ и 6 — в FONBET Кубке России.

Источник: Africafoot
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Умар Сако
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