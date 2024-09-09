Источник: трансфер полузащитника «Ростова» Уткина в «Хатайспор» сорвался

Переход полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в «Хатайспор» сорвался, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, причиной срыва трансфера стала смена технического директора в турецком клубе.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист отправился в Турцию на медосмотр, после чего клубы были готовы согласовать аренду с правом выкупа.

Уткин играет за «Ростов» с 2022 года. Он провел за клуб 73 матча, забил 4 гола и сделал 17 результативных передач. Контракт полузащитника с ростовчанами рассчитан до лета 2026-го.