Гончаренко предъявил претензии судье Бобровскому со словами «Тебе недолго осталось»

Сегодня, 21:15
Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко после гостевого матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4) предъявил претензии главному арбитру игры Яну Бобровскому, утверждает журналист Sport24 Андрей Бабич в своем Telegram-канале.
Репортер разместил видео разговора тренера и судьи под трибуной после выхода с поля, но действующих лиц на записи не видно.
«Ян, Ян, Ян, Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся», — сказал человек, по голосу похожий на Гончаренко.
«Красная карточка тренеру. Красная карточка тренеру. Свидетелей полно», — отреагировал Бобровский.
Бобровский удалил форварда «Пари НН» Хуана Боселли на 49-й минуте игры. После этого нижегородцы пропустили три гола за 12 минут — с 60-й по 72-ю.
«Пари НН» с 16 очками занимает 10-е место в таблице РПЛ.