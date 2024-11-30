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Сегодня, 21:15

Гончаренко предъявил претензии судье Бобровскому со словами «Тебе недолго осталось»

Руслан Минаев
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко после гостевого матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4) предъявил претензии главному арбитру игры Яну Бобровскому, утверждает журналист Sport24 Андрей Бабич в своем Telegram-канале.

Репортер разместил видео разговора тренера и судьи под трибуной после выхода с поля, но действующих лиц на записи не видно.

«Ян, Ян, Ян, Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся», — сказал человек, по голосу похожий на Гончаренко.

«Красная карточка тренеру. Красная карточка тренеру. Свидетелей полно», — отреагировал Бобровский.

Бобровский удалил форварда «Пари НН» Хуана Боселли на 49-й минуте игры. После этого нижегородцы пропустили три гола за 12 минут — с 60-й по 72-ю.

«Пари НН» с 16 очками занимает 10-е место в таблице РПЛ.

РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
Виктор Гончаренко
Ян Бобровский
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