Источник: турецкий «Истанбул Башакшехир» предложил контракт Смолову на 2,5 года

Турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир» проявляет интерес к нападающему «Динамо» Федору Смолову, утверждает «Чемпионат».

Турецкий клуб предлагает 32-летнему российскому форварду контракт на 2,5 года.

«Мы не комментируем наши сделки, пока о них не выскажутся клубы. На сегодня Федор игрок «Динамо». Но в футболе все может измениться до конца трансферного окна», — сказал президент компании ProSports Management, которая ведет дела Смолова, Герман Ткаченко.

В нынешнем сезоне в активе футболиста 20 матчей во всех турнирах в составе «Динамо», девять забитых голов и пять результативных передач.

Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Смолова в 5 миллионов евро.