Источник: турецкий «Истанбул Башакшехир» предложил контракт Смолову на 2,5 года

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Турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир» проявляет интерес к нападающему «Динамо» Федору Смолову, утверждает «Чемпионат».
Турецкий клуб предлагает 32-летнему российскому форварду контракт на 2,5 года.
«Мы не комментируем наши сделки, пока о них не выскажутся клубы. На сегодня Федор игрок «Динамо». Но в футболе все может измениться до конца трансферного окна», — сказал президент компании ProSports Management, которая ведет дела Смолова, Герман Ткаченко.
В нынешнем сезоне в активе футболиста 20 матчей во всех турнирах в составе «Динамо», девять забитых голов и пять результативных передач.
Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Смолова в 5 миллионов евро.
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Основные источники исследования