Источник: у «Локомотива» не хватает денег на трансфер Веры

У «Локомотива» возникли сложности с трансфером полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры.

Как сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов, сумма трансфера аргентинца составляет 300 миллионов рублей. Планируется, что оплата будет разделена на два транша по 150 миллионов. Первый перевод зимой уже подтвержден, а второй «Оренбург» хочет получить летом, но у «Локомотива» в данный момент не хватает денег для того, чтобы заплатить нужную сумму в этот период. Для этого московскому клубу необходимо продать кого-то из своих игроков.

Информируется, что «Пари НН» хочет подписать полузащитника железнодорожников Константина Марадишвили и предлагает оформить его трансфер за 60 миллионов уже сейчас. При этом нижегородцы взамен готовы отказаться от 60 миллионов за трансфер форварда Тимура Сулейманова, который перешел в «Локо» из «Пари НН» на правах аренды.

Карпов утверждает, что по договору между сторонами Сулейманову осталось совершить одно голевое действие, чтобы сработала опция выкупить игрока за 60 миллионов.

28 ноября журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что 26-летний Вера достиг устной договоренности о переходе в «Локомотив» и, после прохождения медицинского обследования, подпишет контракт с железнодорожниками до лета 2028 года.

В сезоне-2023/24 Вера сыграл за «Оренбург» 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт рассчитан до лета 2024 года.