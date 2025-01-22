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Сегодня, 19:21

Источник: в ЦСКА удивились объявлению «Коло-Коло» о переходе Мендеса

Даниил Аршавский
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В ЦСКА с удивлением восприняли объявление «Коло-Коло» о трансфере полузащитника Виктора Мендеса, сообщает официальный Telegram-канал Transfermarkt.

По данным источника, чилийский клуб объявил о переходе 25-летнего футболиста раньше достижения итогового соглашения и подписания контракта, что удивило как ЦСКА, так и представителей игрока.

На данный момент армейцы не дали полного согласия на переход Мендеса в «Коло-Коло».

С сентября 2024 года чилийский хавбек выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. Мендес провел 13 матчей за самарскую команду и отдал 1 голевую передачу.

Полузащитник присоединился к ЦСКА в июле 2022 года. За армейцев Мендес отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 71 встрече. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Коло-Коло
ХК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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