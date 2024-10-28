Источник: в феврале в ОАЭ готовят супертурнир с участием шести команд РПЛ

В феврале в Эмиратах планируется проведение супертурнира с участием шести клубов РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

Как отмечает источник, даты проведения турнира — первые две недели февраля. В предварительный состав участников вошли «Зенит», «Динамо», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Ростов». Команды будут разбиты на две группы, после чего победители сыграют в финале, а другие команды разыграют места с третьего по шестое.

Окончательный состав будет утвержден после решения вопросов с букмекерами, имеющими договора с клубами и пересекающимися по рекламе с букмекером-партнером лиги.