25 октября, 10:38

Источник: в «Лукойле» рассматривают вариант со сменой владельца «Спартака» из-за санкций

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Лукойл Арена».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Руководство «Лукойла» рассматривает вариант с передачей акций «Спартака» другому владельцу, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, это связано с санкциями, которые Министерство финансов США ввело против нефтяной компании. О введении санкций стало известно 23 октября.

США ввели санкции против &laquo;Лукойла&raquo; и &laquo;Роснефти&raquo;.США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти» — компаний, которые владеют «Спартаком» и ЦСКА

В августе 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100 процентов акций клуба. Леонид Федун, который до этого владел контрольным пакетом акций, сложил полномочия президента и вышел из совета директоров.

После 12 туров «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Также красно-белые заняли первое место в группе пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: «Чемпионат»
26

  • oleg ves

    в санкциях есть польза - нового тренера не будут искать за бугром.

    25.10.2025

  • Boris

    ты дура или хохол?

    25.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Реально бы продать !! Руководить клубом в Лукойле никто не умеет.. А мы ещё Федуна ругали...

    25.10.2025

  • bishevcky

    Могу тебе,нищеброду безмозглому,подать на пропитание.

    25.10.2025

  • Мясо по-сербски

    Зарема ! Прийди ! Порядок наведи !

    25.10.2025

  • merniloskut

    Лукойл идёт на х...рен! Задолбали уже за столько лет и вот наконец свезло!

    25.10.2025

  • rac135

    Считаю, что санкции наложенные РФС и шайкой решал на «Спартак», пострашнее и пагубнее, чем американские(

    25.10.2025

  • Славомудр Приморский

    Позабавились с престижной игрушкой, окончательно её доломали - и теперь хотят сбагрить?.. Уроды, чё.

    25.10.2025

  • Slim Tallers

    Спартак резко усилится,ведь санкции идут на пользу.

    25.10.2025

  • bvp

    Сосиосу отдайте.

    25.10.2025

  • sergey stepanov

    ФК Teboil?

    25.10.2025

  • Занзибара

    Второе пришествие Федуна Заремовича?)))

    25.10.2025

  • sven

    так как Лукоил руководит клубом, возможно это и к лучшему.

    25.10.2025

  • Nazarov Zakhar

    азербайджанскому-родному?

    25.10.2025

  • 11

    Чтоб он опять его продал очередному червяку?

    25.10.2025

  • 11

    Бак мусорный поищи. Может покушать, что найдешь...

    25.10.2025

  • инок

    Новым владельцем Спартака будет ООО "Рога и Копыта".)

    25.10.2025

  • Ilya Gudman

    Газпром купи Спартак ))

    25.10.2025

  • МаратХ

    Какие санкции? Вот же хотели с США в хоккей сыграть, футбольный матч провести Россия и США

    25.10.2025

  • Valekka

    Может,Горгазу передать?!:))

    25.10.2025

  • bishevcky

    Отдать какой-нибудь свиноферме в Моск.обл, до санкций,может, и не дойдёт.Хотяяя.....:smile:

    25.10.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Отдайте "Спартак" народу!!!

    25.10.2025

  • hovawart645

    Прокрутят схему как ВЭБ с конями - делов-то...

    25.10.2025

  • DaviT MosKv

    они вернут. если им вернут деньги)

    25.10.2025

  • 36

    Верните Спартак Романцеву Олегу Иванычу

    25.10.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
