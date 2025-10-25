Источник: в «Лукойле» рассматривают вариант со сменой владельца «Спартака» из-за санкций

25 октября, 10:38
Руководство «Лукойла» рассматривает вариант с передачей акций «Спартака» другому владельцу, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, это связано с санкциями, которые Министерство финансов США ввело против нефтяной компании. О введении санкций стало известно 23 октября.
В августе 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100 процентов акций клуба. Леонид Федун, который до этого владел контрольным пакетом акций, сложил полномочия президента и вышел из совета директоров.
После 12 туров «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Также красно-белые заняли первое место в группе пути РПЛ FONBET Кубка России.
oleg ves
в санкциях есть польза - нового тренера не будут искать за бугром.
Boris
ты дура или хохол?
АндрейЕвгеньевич
Реально бы продать !! Руководить клубом в Лукойле никто не умеет.. А мы ещё Федуна ругали...
bishevcky
Могу тебе,нищеброду безмозглому,подать на пропитание.
Мясо по-сербски
Зарема ! Прийди ! Порядок наведи !
merniloskut
Лукойл идёт на х...рен! Задолбали уже за столько лет и вот наконец свезло!
rac135
Считаю, что санкции наложенные РФС и шайкой решал на «Спартак», пострашнее и пагубнее, чем американские(
Славомудр Приморский
Позабавились с престижной игрушкой, окончательно её доломали - и теперь хотят сбагрить?.. Уроды, чё.
Slim Tallers
Спартак резко усилится,ведь санкции идут на пользу.
bvp
Сосиосу отдайте.
sergey stepanov
ФК Teboil?
Занзибара
Второе пришествие Федуна Заремовича?)))
sven
так как Лукоил руководит клубом, возможно это и к лучшему.
Nazarov Zakhar
азербайджанскому-родному?
11
Чтоб он опять его продал очередному червяку?
11
Бак мусорный поищи. Может покушать, что найдешь...
инок
Новым владельцем Спартака будет ООО "Рога и Копыта".)
Ilya Gudman
Газпром купи Спартак ))
МаратХ
Какие санкции? Вот же хотели с США в хоккей сыграть, футбольный матч провести Россия и США
Valekka
Может,Горгазу передать?!:))
bishevcky
Отдать какой-нибудь свиноферме в Моск.обл, до санкций,может, и не дойдёт.Хотяяя.....:smile:
Пень Джаб.UA*
Отдайте "Спартак" народу!!!
hovawart645
Прокрутят схему как ВЭБ с конями - делов-то...
DaviT MosKv
они вернут. если им вернут деньги)
36
Верните Спартак Романцеву Олегу Иванычу
