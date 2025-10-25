Источник: в «Лукойле» рассматривают вариант со сменой владельца «Спартака» из-за санкций

Руководство «Лукойла» рассматривает вариант с передачей акций «Спартака» другому владельцу, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, это связано с санкциями, которые Министерство финансов США ввело против нефтяной компании. О введении санкций стало известно 23 октября.

В августе 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100 процентов акций клуба. Леонид Федун, который до этого владел контрольным пакетом акций, сложил полномочия президента и вышел из совета директоров.

После 12 туров «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Также красно-белые заняли первое место в группе пути РПЛ FONBET Кубка России.