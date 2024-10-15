Источник: в «Пари НН» приступили к масштабной перестройке с целью сохранения места в РПЛ

Новый спортивный блок «Пари НН» принял решение избавиться от ряда футболистов, чтобы продемонстрировать руководству клуба стремление сохранить прописку в РПЛ, сообщает Legalbet.

Как отмечает источник, с защитником Дмитрием Живоглядовым был разорван контракт с компенсацией свыше 20 миллионов рублей, хотя новый тренер команды Виктор Гончаренко просил оставить игрока в команде.

Восстановившегося после травмы полузащитника Илью Жигулева отправили в дубль, а защитник команды Дмитрий Тихий по решению спортивного блока был переведен на индивидуальный режим тренировок, он не будет принимать участие в играх.

Новый спортивный блок хочет показать руководству клуба, что они в состоянии осуществить изменения в команде для сохранения места в высшем дивизионе страны, сильно обновив команду и избавившись от игроков, пришедших в прошлом году.

По итогам 11 туров «Пари НН» с 11 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.