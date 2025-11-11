Источник: в РПЛ могут ужесточить лимит по формуле 11 легионеров в заявке и 7 на поле

Министерство спорта РФ, РФС и РПЛ продолжают обсуждать варианты ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России, сообщает «Чемпионат». По информации источника, сейчас обсуждается вариант с ужесточением по формуле «11 легионеров в заявке и 7 на поле». Кроме того, остается вариант с ужесточением, которое изначально предлагал глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев, — 10 в заявке и 5 на поле. Также возможно, что будет решено оставить нынешний лимит (13 в заявке, 8 на поле), но ввести денежные поощрения за использование молодых российских футболистов и пошлины на использование иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.

