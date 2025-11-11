Источник: в РПЛ могут ужесточить лимит по формуле 11 легионеров в заявке и 7 на поле

11 ноября, 10:06
Министерство спорта РФ, РФС и РПЛ продолжают обсуждать варианты ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, сейчас обсуждается вариант с ужесточением по формуле «11 легионеров в заявке и 7 на поле».
Кроме того, остается вариант с ужесточением, которое изначально предлагал глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев, — 10 в заявке и 5 на поле. Также возможно, что будет решено оставить нынешний лимит (13 в заявке, 8 на поле), но ввести денежные поощрения за использование молодых российских футболистов и пошлины на использование иностранцев.
Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.
12.11.2025
Sergey_Marcus
А будешь сопротивляться - отключим газ.
12.11.2025
alexb2025personal
Таджики считаются. Они не в ЕАЭС
11.11.2025
hardoviy
В зените перебо иностранцев позор российского футбола
11.11.2025
hardoviy
В спартаке постоянно семь иностранцев на поле. Меня это бесит. Воспитанникам шансов не дают
11.11.2025
lemikhov.gena@mail.ru
Могут,не могут.Соль в чём?
11.11.2025
Алексей Переверзев
таджик не считается легионером, кстати, как и Эдик Сперцян
11.11.2025
Edmundo.Baldivieso
Что ж ... сдал назад? Не по масти Г. тебе?
11.11.2025
alexb2025personal
В Ростове стоит таджик
11.11.2025
Циничный
Тебе цену на газ поняли? Приведи цифру? На 20руб в месяц или сколько? Или ты хохлонутый?
11.11.2025
spar001
сдвется мне, что весь этот лимит превратится в цирк, топ-клубы, которые уже без легов и жить не могут, будут лоббировать им российские паспорта и все дела... так шта, на бумаге лимт будет, а по факту нет:grin:...
11.11.2025
с13
Если рассматривать всю затеянную возню с лимитом с этой точки зрения - тогда игра стоит свеч (для наших чиновничков):rofl:
11.11.2025
leverrier
Есть еще один вариант: деньги из бюджета и от госкорпораций можно тратить только на своих футболистов, а если клуб частный, то для него никаких лимитов. Смотреть, как по 9...10 латиноамериканцев играют за российские команды - лично мне нет удовольствия. А потом еще и слушать, что это сделано для обеспечения конкуренции и успешных выступлений в еврокубках. Ха-ха.
11.11.2025
shutnik78
чё мелочиться, давайте 1-2 на поле:point_up_tone1: и тогда наша сборная порвёт в лоскуты всяких там испанцев, бразилов, немцев, французов...
11.11.2025
mikeV
Ну не исправят - так бабла сдерут, в этом и смысл
11.11.2025
mikeV
Это ещё важнее, т.к. их "в утиль" гораздо быстрее списывают...
11.11.2025
ankarzanov
Я бы предложил следующий лимит на легионеров: 8-9 иностранцев в заявке,без ограничения на поле......8-9 иностранцев против 17-16 русских конкурируйте.
11.11.2025
ankarzanov
У меня вопрос к Дектяреву:почему в условиях такого"неправильного" лиммита на легионеров,ни в одной команде РПЛ в "рамке", не стоит ни один иностранец?
11.11.2025
с13
Денежными санкциями Газпром-Зенит не исправить. Они ещё разок на газ цену поднимут и будет у них 25 легов в заявке и 11 на поле.
11.11.2025
hovawart645
Нет, мля, лучше смотреть на пешие мучения ваших миллиардеров...
11.11.2025
Горын
Желаешь смотреть на говнище? Лучшая лига мира ждёт с.
11.11.2025
Горын
Не продавили, а указали на место.
11.11.2025
m_16
И обязательно за каждого иностранного тренера. * и за каждого нового иностранного тренера тоже :)
11.11.2025
H Aleksej
11.11.2025
Артемон Доберманов
С денежными поощрениями ,,решалы,, быстро разберутся .поверьте,увидим в составах ряд людей,которые сгинут через сезон.
11.11.2025
serZheo
Продавили таки министра... Не министр и был.
11.11.2025
mikeV
Во-во, с пошлинами надо! И ввести утиль-сбор за каждого иностранного футболиста!!
11.11.2025
bvp
Сдулся фраер..
11.11.2025
hovawart645
Как временная мера, на сезон 26/27 можно и 7/11. Но потом все-равно 5/10 надо вводить.
11.11.2025
Федор
Профанация
11.11.2025