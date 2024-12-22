Источник: в «Спартаке» отказались от кандидатуры Шейру на пост спортивного директора

По информации «ВсеПроСпорт», «Спартаку» на пост спортивного директора был предложен экс-игрок «Ливерпуля» и бывший шеф-скаут «Лиона» Бруно Шейру, но клуб не стал рассматривать кандидатуру специалиста.

Ранее появилась информация, что на пост спортивного директора претендует экс-скаут «Арсенала» Франсис Кагигао.

«СЭ» сообщал о возможном назначении руководителя отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Кагигао в «Спартак» 10 декабря. Он работает в турецком клубе с лета 2023 года. До этого он был скаутом в лондонском «Арсенале» и занимал пост технического директора Федерации футбола Чили.