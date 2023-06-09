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Сегодня, 10:13

Источник: Вендел контактирует с «Ромой» о переходе

Ана Горшкова
Корреспондент
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» Вендел находится в сфере интересов «Ромы», сообщает Fantacalcio.

По данным источника, Вендел входит в список главных трансферных целей итальянского клуба на ближайшее межсезонье. «Рома» готова бороться за футболиста даже в том случае, если переговоры с «Зенитом» будут идти тяжело. Стоимость сделки на данный момент оценивается в 20 миллионов евро.

Сам футболист настаивает на смене клуба в ближайшие месяцы. В связи с этим «Рома» активизировалась в попытках заполучить 25-летнего игрока.

В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл за «Зенит» 33 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативных передач. Вендел выступает за команду с октября 2020 года. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Источник: Fantacalcio
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Рома
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