Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:41

Источник: Вендел может покинуть «Зенит»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Вендел может в скором времени покинуть клуб из Санкт-Петербурга, сообщает Metaratings.ru.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

По информации источника, 25-летний бразилец уже обсудил свое будущее с руководством «Зенита». Сине-бело-голубые не рассматривают вариант с расторжением контракта, рассчитывая только на продажу полузащитника. Сообщается, что к бразильцу уже есть интерес от других команд.

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в 2020 году. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2022/23 Вендел провел за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Прыгал шесть тройных, а потом написал кулинарную книгу. Зигзаг в судьбе звезды фигурного катания
Тардиф назвал большой проблемой проведение Кубка мира в феврале 2025 года
В США пообещали побуждать союзников оказывать военную поддержку Киеву
The Telegraph сообщила о нарушении Макроном военного табу
В Польше рассказали о «вонзившей нож в спину» Венгрии Украине
Politico предрекла европейцам плохие новости из-за коронавируса
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Точилин заявил, что не получал предложения войти в тренерский штаб «Нижнего Новгорода»
«Зенит» возьмет двух новичков, «Реал» может расстаться с Азаром, Бальбуэна останется в «Динамо»?
«Динамо» ждет Бальбуэна 1 июня. К парагвайцу есть интерес в Бразилии и Испании
Петржела: «Дзюбе должно быть стыдно предлагать себя клубам РПЛ»
Андрей Талалаев рассказал о плане подготовки «Торпедо» на сборах
Президент «Коринтианса» заявил, что Бальбуэна не хочет возвращаться в «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Орещук — о будущем Дзюбы: «Про переход в «Нижний Новгород» — это бред»