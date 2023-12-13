Источник: Вендел попросил «Зенит» отпустить его в Бразилию

Полузащитник «Зенита» Вендел попросил клуб отпустить его в бразильский «Фламенго» в зимнее трансферное окно, сообщил журналист Radio Manchete Андре Луис.

По информации источника, игрок обратился к своему агенту со словами: «Я хочу играть за «Фламенго». Убедите русских. Я хочу трансфер прямо сейчас».

Ранее экс-генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая в интервью «СЭ» рассказали, что Вендел мечтает уйти из «Зенита».

Бразильский футболист выступает за петербуржцев с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027-го.

После 18 туров сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.