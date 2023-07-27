Источник: Вендел встретится с руководством «Зенита» 27 июля для обсуждения своего будущего в команде

Полузащитник «Зенита» Вендел сегодня, 27 июля, проведет вместе с агентом встречу с руководством команды, чтобы определиться со своим будущим, сообщает Mercado da Bola.

По информации издания, соглашение между сторонами будет достигнуто до конца недели, что позволит командам начать переговоры по трансферу хавбека.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по Венделу. Питерский клуб не собирается отдавать своего игрока дешевле, чем за 20 миллионов евро. Стороны продолжают переговоры.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года.

В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Вендел вернулся в Санкт-Петербург во вторник, 25 июля. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболист изъявил желание найти новый клуб.