Источник: Вера, Флорентин и Мансилья летом могут покинуть «Оренбург»

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Футболисты «Оренбурга» Брайан Мансилья, Габриэль Флорентин и Лукас Вера могут покинуть российскую команду летом, утверждает «РБ Спорт».
По информации источника, европейские и заокеанские клуб проявляют активный интерес к аргентинским игрокам. «Оренбург» не намерен расставаться с футболистами сейчас. Ожидается, что летом по каждому из них будут конкретные предложения.
25-летний Мансилья, 23-летний Флорентин и 25-летний Вера перешли в российскую команду летом 2022 года.
«Оренбург» занимает седьмое место с 25 очками в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования