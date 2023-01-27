Источник: Вера, Флорентин и Мансилья летом могут покинуть «Оренбург»

Футболисты «Оренбурга» Брайан Мансилья, Габриэль Флорентин и Лукас Вера могут покинуть российскую команду летом, утверждает «РБ Спорт».

По информации источника, европейские и заокеанские клуб проявляют активный интерес к аргентинским игрокам. «Оренбург» не намерен расставаться с футболистами сейчас. Ожидается, что летом по каждому из них будут конкретные предложения.

25-летний Мансилья, 23-летний Флорентин и 25-летний Вера перешли в российскую команду летом 2022 года.

«Оренбург» занимает седьмое место с 25 очками в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.