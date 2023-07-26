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Сегодня, 13:08

Источник: «Вердер» предложил «Локомотиву» 2,5 миллиона евро за Тикнизяна

Виталий Косик
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Вердер» сделал официальное предложение «Локомотиву» о трансфере защитника Наира Тикнизяна за 2,5 миллиона евро, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, московский клуб готов отпустить армянского латераля не дешевле, чем за 5,5 миллиона евро.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2026 года.

Ранее он играл за молодежные сборные России разных возрастов, но позднее принял решение выступать за сборную Армении. Защитник провел 4 матча за армянскую национальную команду, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

В сезоне-2022/23 футболист провел 37 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего Тикнизяна в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://t.me/karpinside/28720
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Вердер
ФК Локомотив (Москва)
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