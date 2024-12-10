Источник: Виллиан Жозе близок к переходу в «Лас-Пальмас»

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе в ближайшее время может перейти в «Лас-Пальмас», сообщает Todofichajes.

По информации источника, испанский клуб договорился с красно-белыми о трансфере 33-летнего футболиста и заплатит за Жозе 1,5 миллиона евро.

Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» в июле 2024 года, подписав двухлетний контракт. В этом сезоне он провел 13 матчей за спартаковцев во всех турнирах и отметился 1 голом.

«Лас-Пальмас» после 16 туров идет на 14-й позиции в чемпионате Испании. В активе команды 18 очков.