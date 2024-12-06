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6 декабря, 23:25

Источник: Владимир Федотов может возглавить «Ахмат»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить «Ахмат».

Журналист Иван Карпов сообщает, что специалист и клуб уже провели первые консультации, но окончательного решения пока не приняли.

В данный момент грозненскую команду тренирует 65-летний Сергей Ташуев, который пришел в «Ахмат» 3 сентября. Под его руководством чеченский клуб одержал лишь 1 победу в 10 матчах РПЛ и идет на 15-м месте с 10 очками после 17 туров.

Федотов покинул ЦСКА по окончании сезона-2023/24. В 2023 году он выиграл с армейцами Кубок России. Также 58-летний россиянин известен по работе в «Оренбурге» и «Сочи», с которым занял 2-е место в чемпионате России (2021/22).

Источник: TG-канал Инсайды от Карпа
Владимир Федотов (тренер)
ФК Ахмат
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