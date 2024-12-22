Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:56

Источник: Помазун может зимой перейти в «Спартак»

Руслан Минаев
Илья Помазун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» изучает возможность трансфера вратаря ЦСКА Ильи Помазуна зимой, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Красно-белые еще не делали официального предложения о переходе. Отмечается, что игрок вернется в Россию 6 января.

Ранее агент игрока Алексей Сафонов допустил возможность ухода голкипера зимой.

В нынешнем сезоне Помазун не принимал участия в официальных матчах. 13 сентября 28-летний россиянин был отстранен от тренировок с основным составом ЦСКА из-за высказывания о возможном переходе в «Спартак». Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2028 года.

1
Илья Помазун
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
В Абхазии сообщили о начале поставок Россией электричества с 23 декабря
В военкомате Одессы убили пытавшегося спасти сына от мобилизации мужчину
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии
Путин заявил, что ответ на атаку ВСУ по Татарстану будет многократно сильнее
В США отозван закон о трансгендерах
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Первый тренер Соболева уверен, что нападающий «Зенита» не рассматривает вариант аренды
Первый тренер Соболева назвал тяжелым 2024 год для нападающего: «Следующий будет лучше»
Агент Помазуна назвал бурей в стакане информацию о переходе в «Спартак»: «Я ни с кем не общался»
В «Пари НН» рассказали о ходе переговоров с «Динамо» по Грулеву
CIES назвал Батракова лучшим бьющим полузащитником мира в возрасте до 21 года
Судейский комитет РФС знает, что арбитры берут деньги. В чем еще признался его глава Каманцев?
Сегодня
Вчера
Неделя