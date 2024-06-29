Источник: вратарь Гильерме покинет «Локомотив» этим летом

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме покинет московский клуб этим летом в связи с окончанием срока контракта, сообщает Sport24.

По данным источника, руководство железнодорожников предлагало 38-летнему голкиперу провести прощальный матч, однако тот отказался из-за нежелания завершать игровую карьеру.

Отмечается, что Гильерме может перейти в махачкалинское «Динамо» или вернуться в Бразилию. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до 1 июля 2024 года.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. За это время вратарь завоевал с клубом шесть различных трофеев.