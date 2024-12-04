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Сегодня, 18:53

Источник: Вячеслав Грулев зимой может уйти из «Динамо» в аренду

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев может в зимнее трансферное окно отправиться в другой клуб на правах аренды, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, сам игрок не против такого варианта развития событий, так как хочет получать игровую практику, которой у него нет в «Динамо». Вопрос по поводу его истекающего летом контракта остается открытым. Интерес к Грулеву проявляет ряд клубов РПЛ.

Грулев в нынешнем сезоне провел семь матчей за «Динамо» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 млн евро.

Источник: Metaratings.ru
Вячеслав Грулев
ФК Динамо (Москва)
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