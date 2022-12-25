Источник: Языджи близок к переходу в «Зенит»

Полузащитник «Трабзонспора» Юсуф Языджи близок к переходу в «Зенит», сообщает 61Saat.

По данным источника, у Языджи есть договоренность с петербургским клубом, но переговоры еще продолжаются. Также за турецким футболистом следит московское «Динамо».

Языджи в январе 2022 года перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды. За армейцев 25-летний футболист провел 12 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Летом Языджи был арендован «Трабзонспором» до конца сезона. В текущем чемпионате Турции полузащитник провел 4 матча и пока не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.