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Сегодня, 14:16

Источник: Йоканович уйдет из «Динамо» по окончании сезона

Виталий Косик
Корреспондент
Славиша Йоканович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович покинет российский клуб по окончании сезона, сообщает Sport24.

«Соглашение Йокановича с «Динамо» не будет продлено, тренер не выполнил поставленных задач. Славиша планирует вернуться в Сербию. Из опций продолжения тренерской карьеры возможен вариант с возвращением в «Партизан». Также есть возможность возглавить сборную Сербии или поехать в чемпионаты Катара или Саудовской Аравии», — сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года.

На данный момент московский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-04-yokanovich-uydet-iz-dinamo-po-okonchanii-sezona-on-mozhet-prodolzhit-karyeru-v-serbii-katare-ili-saudovskoy-aravii
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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