Источник: Йоканович уйдет из «Динамо» по окончании сезона

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович покинет российский клуб по окончании сезона, сообщает Sport24.

«Соглашение Йокановича с «Динамо» не будет продлено, тренер не выполнил поставленных задач. Славиша планирует вернуться в Сербию. Из опций продолжения тренерской карьеры возможен вариант с возвращением в «Партизан». Также есть возможность возглавить сборную Сербии или поехать в чемпионаты Катара или Саудовской Аравии», — сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года.

На данный момент московский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.