Сегодня, 17:01

Источник: задержали болельщика, который спровоцировал драку после дерби «Спартак» — ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент

Установлена личность болельщика, который спровоцировал драку после матча между «Спартаком» и ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, фанат уже задержан. Это 35-летний житель Балашихи.

Вечером в субботу в соцсетях появилось видео с избиением болельщика красно-синих фанатами красно-белых, которое случилось после окончания игры у выхода со стадиона. В ЦСКА потребовали оперативно найти и наказать хулиганов.

Фанаты &laquo;Спартака&raquo;.«Он первый начал размахивать руками». Болельщик «Спартака» заявил, что драку спровоцировал фанат ЦСКА

Источник: «РБ Спорт»
2

  • korkodil

    Реально по справедливости задержали коня? Я прям не верю :rofl:

    23.11.2025

  • Palacios

    И это был конь. Мы так и знали )

    23.11.2025

    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
