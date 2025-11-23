Источник: задержали болельщика, который спровоцировал драку после дерби «Спартак» — ЦСКА

Установлена личность болельщика, который спровоцировал драку после матча между «Спартаком» и ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, фанат уже задержан. Это 35-летний житель Балашихи.

Вечером в субботу в соцсетях появилось видео с избиением болельщика красно-синих фанатами красно-белых, которое случилось после окончания игры у выхода со стадиона. В ЦСКА потребовали оперативно найти и наказать хулиганов.