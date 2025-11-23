Сегодня, 17:01
Установлена личность болельщика, который спровоцировал драку после матча между «Спартаком» и ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, фанат уже задержан. Это 35-летний житель Балашихи.
Вечером в субботу в соцсетях появилось видео с избиением болельщика красно-синих фанатами красно-белых, которое случилось после окончания игры у выхода со стадиона. В ЦСКА потребовали оперативно найти и наказать хулиганов.
korkodil
Реально по справедливости задержали коня? Я прям не верю :rofl:
23.11.2025
Palacios
И это был конь. Мы так и знали )
23.11.2025