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Сегодня, 13:42

Захарян близок к переходу в «Страсбур» после отказа «Лацио» от покупки россиянина

Французский «Страсбур» стал главным претендентом на полузащитника «Динамо» Захаряна
Ана Горшкова
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти во французский клуб «Страсбур».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 20-летний игрок близок к переходу в «Страсбур» после того, как переговоры с «Лацио» зашли в тупик.

31 июля спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани заявил «СЭ», что трансфер россиянина в итальянский клуб сорвался.

27 июля «СЭ» сообщал, что в переговоры по приобретению Захаряна вступили «Страсбур» и «Дженоа». Также СМИ информировали, что футболист может перейти в «Челси» в 2024 году, если сейчас выберет трансфер во французский клуб.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 3 матчах за бело-голубых. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Чикиньо, Эрхан Машович и&nbsp;Арсен Захарян. Трансферы в РПЛ: «Наполи» хочет Вендела, «Спартаку» интересен игрок сборной Сербии
Источник: https://twitter.com/DiMarzio/status/1686322563314561026
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Страсбур
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