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Сегодня, 20:38

Источник: защитник «Химок» Тихий разорвал контракт с клубом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий разорвал свое соглашение с подмосковным клубом, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, Тихий принял решение о разрыве контракта после того, как его оставили индивидуально тренироваться в Москве, хотя вся основная команда уехала на тренировочный сбор. Ожидается, что 30-летнему защитнику выплатят всю зарплату до конца контракта, который должен был завершиться летом 2024 года.

Тихий выступает за «Химки» с 2019 года. На его счету 106 матчей за клуб, 1 гол и 6 результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5048691-dmitrij-tihij-razorval-kontrakt-s-himkami.html
Футбол
ФК Химки
Дмитрий Тихий
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