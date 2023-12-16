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16 декабря, 23:35

Источник: Защитник «Краснодара» Алонсо хочет покинуть Россию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо летом хочет покинуть клуб, утверждает журналист Жорже Лопеш Кансадо.

По информации источника, 30-летний парагваец настроен уехать из РПЛ. Клуб хочет отбить хотя часть денег, потраченных на игрока в 2022 году (8 миллионов евро по данным портала Transfermarkt).

В текущем сезоне Алонсо провел за «Краснодар» 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Его контракт с быками рассчитан до лета 2025 года.

В ноябре Алонсо признавался, что испытывает трудности из-за разлуки с семьей.

Хуниор Алонсо
Футбол
ФК Краснодар
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