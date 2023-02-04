Источник: защитник Мампасси перешел из «Локомотива» в «Антальяспор»

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Защитник Марк Мампасси перешел из «Локомотива» в «Антальяспор», утверждает Ajansspor.
19-летний игрок уже подписал контракт с клубом и находится в Турции.
Уроженец Донецка перешел в московский клуб из «Шахтера» в январе 2022 года. Он подписал контракт с «Локо» до 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Мампасси провел 7 матчей в чемпионате России и 2 матча — в Кубке России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования