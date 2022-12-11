Источник: защитник Мексики Монтес может принять предложение из России с зарплатой в 1,5 миллиона евро

Защитник сборной Мексики и «Монтеррея» Сесар Монтес готов рассмотреть предложение из России, если сумма зарплаты составит 1,4-1,5 миллиона евро в год, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, с 25-летнийм игроком никто из представителей «Спартака» не связывался.

Ранее сообщалось, что мексиканцем интересовалось «Динамо». Клуб готов заплатить за Монтеса 7 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов.

Монтес на ЧМ-2022 сыграл в составе сборной Мексики 3 матча и отдал одну голевую передачу.

За «Монтеррей» защитник с этом сезоне провел 16 матчей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.