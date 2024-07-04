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Сегодня, 14:54

Источник: защитник сборной Словении Карничник может продолжить карьеру в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Словении и клуба «Целе» Жан Карничник может сменить команду этим летом.

Как сообщает «РБ Спорт», несколько клубов РПЛ интересуются 29-летним футболистом.

На Евро-2024 Карничник сыграл за сборную Словении 4 матча и забил один гол. Команда в 1/8 финала турнира проиграла Португалии (0:0, пенальти 0:3).

В прошлом сезоне в составе «Целе» защитник провел 40 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 12 голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Сборная Словении по футболу
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