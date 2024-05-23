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Сегодня, 11:00

Источник: защитник «Сочи» Дркушич может перейти в «Краснодар»

Ваня Дркушич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич в летнее трансферное окно может перейти в «Краснодар», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, руководство черно-зеленых продумывает разные варианты на случай ухода защитника Хуниора Алонсо летом. При этом «Краснодар» пока не сделал официального предложения «Сочи» о трансфере Дркушича.

В нынешнем сезоне 24-летний Дркушич провел 23 матча за южан во всех турнирах, в которых забил два гола. Контракт словенца с «Сочи» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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