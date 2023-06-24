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Сегодня, 10:29

Источник: Зайнутдинов находится в списке потенциальных трансферов «Бешикташа»

Ана Горшкова
Корреспондент
Бахтиер Зайнутдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов находится в списке потенциальных трансферов «Бешикташа», сообщает Fotospor.

По данным источника, 25-летний игрок включен в утвержденный главным тренером клуба Шенолом Гюнешем потенциальный трансферный список, определенный скаутской командой и Чейхуном Казанджи.

Зайнутдинов, сыгравший в сезоне-2022/23 за ЦСКА 27 матчей с 1 голом и 3 передачами, является гражданином Казахстана, и если его удастся подписать, то он сможет играть за турецкий клуб, не получая статус иностранца.

Контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Источник: Fotospor
Бактиер Зайнутдинов
ФК Бешикташ
ФК ЦСКА (Москва)
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