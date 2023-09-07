Источник: «Зенит» арендует Изидора за 1,35 миллиона евро с необязательной опцией выкупа

«Зенит» арендует нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора до конца сезона за 1,35 миллиона евро, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, в соглашение включена опция выкупа, но она необязательная.

Ранее «СЭ» сообщал, что 23-летний футболист будет арендован сине-белого-голубыми с обязательным правом выкупа. Общая сумма сделки составит порядка 6 миллионов евро.

Перед окончанием европейского трансферного окна Изидор уехал из России, а позже «Локомотив» сообщил, что француз отказывается возвращаться в расположение клуба.

Изидор выступает за железнодорожников с января 2022 года. Его контракт с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.