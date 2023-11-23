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Сегодня, 22:18

Источник: «Зенит» близок к трансферу Артура из «Палмейраса» за 18 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Палмейраса» Артур может продолжить карьеру в «Зените», сообщает журналист UOL Пауло Винисиус Коэльо.

По информации источника, сумма сделки может обойтись в 18 миллионов евро. С 25-летним бразильцем связывался полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Ранее футболисты вместе выступали за «РБ Брагантино».

Артур играет за «Палмейрас» с марта. В текущем сезоне он провел 55 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Футбол
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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