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РПЛ

Сегодня, 10:26

Источник: «Зенит» готов предложить около 4 миллионов евро за Велингтона

Ана Горшкова
Корреспондент
Велингтон.
Фото Global Look Press
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Стало известно, сколько готов заплатить «Зенит» за защитника «Сан-Паулу» Велингтона.

Как сообщает журналист Алекс Биспо, сине-бело-голубые намерены предложить около 4 миллионов евро за 22-летнего игрока. Ожидается, что переговоры пройдут в ближайшие несколько дней.

5 декабря агент Веллингтона Робсон Феррейра заявил «СЭ», что «Зенит» не обращался к нему по поводу игрока и никаких переговоров пока нет.

В сентябре 2023 года ЦСКА вел переговоры по покупке бразильца. Переход сорвался в последний день трансферного окна из-за того, что игрок провалил медицинское обследование.

Велингтон — воспитанник «Сан-Паулу». На его счету 2 гола и 10 результативных передач в 116 матчах за команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Источник: Алекс Биспо
ФК Зенит
ФК Сан-Паулу
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