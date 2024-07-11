Источник: «Зенит» готов продать Кассьерру в Саудовскую Аравию

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, сине-бело-голубые готовы продать 27-летнего колумбийца, если подпишут форварда «Спартака» Александра Соболева.

Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В минувшем сезоне нападающий провел 38 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро. Контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.