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Сегодня, 12:16

Источник: «Зенит» готов продать Кассьерру в Саудовскую Аравию

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кассьерра.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, сине-бело-голубые готовы продать 27-летнего колумбийца, если подпишут форварда «Спартака» Александра Соболева.

Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В минувшем сезоне нападающий провел 38 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро. Контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

Источник: РИА «Новости»
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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