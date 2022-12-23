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Сегодня, 16:05

Источник: «Зенит» готов продлить контракт с защитником Ловреном

Иван Шитик
Корреспондент
Деян Ловрен.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» готов продлить контракт с защитником Деяном Ловреном, пишет итальянский журналист Николо Скира.

Клуб предлагает 33-летнему хорвату новое соглашение до лета 2024 года.

Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года. Контракт хорвата с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ловрена в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ловрен провел 16 матчей в составе «Зенита», в которых отметился одним забитым мячом и результативной передачей.

В составе сборной Хорватии он завоевал бронзовые медали чемпионата мира-2022 в Катаре.

Деян Ловрен
ФК Зенит
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