Источник: «Зенит» готов продлить контракт с защитником Ловреном

«Зенит» готов продлить контракт с защитником Деяном Ловреном, пишет итальянский журналист Николо Скира.

Клуб предлагает 33-летнему хорвату новое соглашение до лета 2024 года.

Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года. Контракт хорвата с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ловрена в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ловрен провел 16 матчей в составе «Зенита», в которых отметился одним забитым мячом и результативной передачей.

В составе сборной Хорватии он завоевал бронзовые медали чемпионата мира-2022 в Катаре.