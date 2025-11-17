Источник: «Зенит» и ЦСКА интересуются форвардом «Локомотива» Воробьевым

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев попал в сферу интересов «Зенита» и ЦСКА, сообщает Telegram-канал «Мутко против». По информации источника, причиной заинтересованности в футболисте является вероятное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Отмечается, что в контракте 27-летнего форварда с «Локомотивом» прописаны отступные в размере 13 миллионов евро. При этом в случае предметного предложения железнодорожники могут отпустить игрока за меньшую сумму. Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив» летом 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 17 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 3 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2027 года.

alexb2025personal Если Зенит, то опять берут непонятно кого. Хотя бы уж не Ахметов и Соболев на излете. А так типа Полоза. Играл Полоз, играл, оказался в Ростове, вдруг блеснул, перешел в Зенит и снова стал "играть", сплавили его - и он продолжил "играть". Воробьев на пике карьеры, но надолго ли? Хорошо, что, кстати, Пиняева не брали - он-то сдулся. 17.11.2025

Sergey Sparker Татуировка только на одной руке. Не годен. Если вторую руку разрисует можно пригласить на просмотр, в Москву, в Торпедо. 17.11.2025

Ратель Ну да, конечно. Нет, как же. 17.11.2025

Adiоs Amigos R Руки прочь от нашего форумчанена! #ВоробейЖиви! 17.11.2025

OT22O Не бред,но по бумагам больше 5-7 "кони" ни когда не покажут. 17.11.2025

Ратель Надеюсь, хотя бы Локомотиву он верность сохранит. 17.11.2025

AlexCS4 ЦСКА за 13 лямов? Бред. 17.11.2025

Александр Солодовников Надеюсь у Воробьёва хватит ума в Зенит не перейти...... 17.11.2025

Рифмоплёт Ermak-Rasputin К конявым и бомжам ваш рифмоплёт проник Залупу посулить! Ага - на воротник!.. 17.11.2025

serZheo Это первый сезон толковый. Зачем такие риски? Дельфина за 10-ку притащили, давайте еще Воробья притащим. Он сдуется весной, что делать будем? Четвертый форвард. Солить их что ли? Наигрывайте уже Лусика. Отдавайте Соболя в аренду. Кассира - на продажу, хоть куда-нибудь. Чем Воробей лучше Вани Сергеева? Зачем всё это? Лучше через год переплатить лишние пять млн. зато будем уверенны в игроке. Где Пиняев?... Вот где?.. Будет тоже самое... Ладно бы свободного агента брали, но ведь это не так. 17.11.2025

Saiga-спринтер За 13 миллионов нужно ЦСКА приобрести гораздо лучшего нападающего. 17.11.2025

Saiga-спринтер ЦСКА нужен классический центральный нападающий, способный завершать атаки комаеды как внизу - ногой, так и вверху - головой. 17.11.2025

МАО Тоже. но в стихах? 17.11.2025

МАО Вот нафига он нам в Зенит ? 17.11.2025

andy1962 Было бы здорово, если Воробьев перешел в ЦСКА. 17.11.2025

Рифмоплёт Ermak-Rasputin Любой волен переходить, куда вздумает. Ничего зазорного в этом нет. Вот только не перейдёт Воробьёв ни к тем, ни к тем, если, конечно, не дурак. Ну, а если наоборот - читай сначала. 17.11.2025