Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

17 ноября, 19:00

Источник: «Зенит» и ЦСКА интересуются форвардом «Локомотива» Воробьевым

Алина Савинова
Дмитрий Воробьев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев попал в сферу интересов «Зенита» и ЦСКА, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, причиной заинтересованности в футболисте является вероятное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

Отмечается, что в контракте 27-летнего форварда с «Локомотивом» прописаны отступные в размере 13 миллионов евро. При этом в случае предметного предложения железнодорожники могут отпустить игрока за меньшую сумму.

Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив» летом 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 17 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 3 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2027 года.

Источник: Telegram-канал «Мутко против»
18

  • alexb2025personal

    Если Зенит, то опять берут непонятно кого. Хотя бы уж не Ахметов и Соболев на излете. А так типа Полоза. Играл Полоз, играл, оказался в Ростове, вдруг блеснул, перешел в Зенит и снова стал "играть", сплавили его - и он продолжил "играть". Воробьев на пике карьеры, но надолго ли? Хорошо, что, кстати, Пиняева не брали - он-то сдулся.

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    Татуировка только на одной руке. Не годен. Если вторую руку разрисует можно пригласить на просмотр, в Москву, в Торпедо.

    17.11.2025

  • Ратель

    Ну да, конечно. Нет, как же.

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Руки прочь от нашего форумчанена! #ВоробейЖиви!

    17.11.2025

  • OT22O

    Не бред,но по бумагам больше 5-7 "кони" ни когда не покажут.

    17.11.2025

  • Ратель

    Надеюсь, хотя бы Локомотиву он верность сохранит.

    17.11.2025

  • AlexCS4

    ЦСКА за 13 лямов? Бред.

    17.11.2025

  • Александр Солодовников

    Надеюсь у Воробьёва хватит ума в Зенит не перейти......

    17.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    К конявым и бомжам ваш рифмоплёт проник Залупу посулить! Ага - на воротник!..

    17.11.2025

  • serZheo

    Это первый сезон толковый. Зачем такие риски? Дельфина за 10-ку притащили, давайте еще Воробья притащим. Он сдуется весной, что делать будем? Четвертый форвард. Солить их что ли? Наигрывайте уже Лусика. Отдавайте Соболя в аренду. Кассира - на продажу, хоть куда-нибудь. Чем Воробей лучше Вани Сергеева? Зачем всё это? Лучше через год переплатить лишние пять млн. зато будем уверенны в игроке. Где Пиняев?... Вот где?.. Будет тоже самое... Ладно бы свободного агента брали, но ведь это не так.

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    За 13 миллионов нужно ЦСКА приобрести гораздо лучшего нападающего.

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    ЦСКА нужен классический центральный нападающий, способный завершать атаки комаеды как внизу - ногой, так и вверху - головой.

    17.11.2025

  • МАО

    Тоже. но в стихах?

    17.11.2025

  • МАО

    Вот нафига он нам в Зенит ?

    17.11.2025

  • andy1962

    Было бы здорово, если Воробьев перешел в ЦСКА.

    17.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Любой волен переходить, куда вздумает. Ничего зазорного в этом нет. Вот только не перейдёт Воробьёв ни к тем, ни к тем, если, конечно, не дурак. Ну, а если наоборот - читай сначала.

    17.11.2025

  • GalacticBoy

    Старый пердун не годится для армейцев , им нужно помоложе.....

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Дмитрий Воробьев (футбол)
    Футбол
    РПЛ
    ФК Зенит
    ФК Локомотив (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Читайте также
    В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
    В СБ ООН одобрили резолюцию в поддержку мирного плана США по Газе
    Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
    Пушков раскрыл причину побега Умерова c Украины
    Постпред Великобритании запросил проведение заседания по ситуации на Украине
    Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    Форвард «Локомотива» Воробьев: «В 28 раскрыться — это нужно уметь, так скажем...»
    Нападающий «Локомотива» Воробьев: «На левом или правом фланге может оказаться любой из наших полузащитников»
    Кто сменит Карпина в «Динамо»? Среди кандидатов — Черчесов, Шахин и Игнашевич
    Источник: Сандро Шварц может вернуться в «Динамо»
    Мостовой — об уходе Карпина из «Динамо»: «Смеюсь без остановки»
    От «приложим все силы для трофея» до обещаний не вылететь. Как менялся Карпин в «Динамо»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя