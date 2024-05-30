Источник: «Зенит» и «Спартак» хотят подписать хавбека «Локомотива» Глушенкова

«Зенит» и «Спартак» проявляют интерес к полузащитнику «Локомотива» Максиму Глушенкову, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, 24-летний футболист предпочитает продолжить карьеру в «Локомотиве». Глушенков сомневается в том, что будет получать достаточно игровых минут в «Зените».

Отмечается, что хавбек может подписать новое соглашение с железнодорожниками, поскольку он выполнил норму по результативным действиям за минувший сезон.

В сезоне-2023/24 Глушенков провел 38 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 21 результативную передачу. Рыночная стоимость хавбека составляет 7,5 миллиона евро по данным Transfermarkt.