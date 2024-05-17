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Сегодня, 19:45

Источник: «Зенит» и «Спартак» заинтересованы в подписании Лунева

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Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев может стать игроком топ-клуба РПЛ, сообщает Legalbet.

По информации источника, в подписании 32-летнего вратаря заинтересованы «Зенит» и «Спартак». Представитель московской команды уже связался с футболистом на предмет возможного перехода летом 2024 года.

В текущем сезоне Лунев провел 32 матча за «Карабах» во всех турнирах, пропустил 40 голов и 10 раз отстоял на ноль. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в своей карьере голкипер защищал цвета «Байера», «Зенита», «Уфы», московского «Торпедо», «Сатурна», «Истры» и «Калуги».

Источник: Legalbet
Андрей Лунев
Футбол
ФК Зенит
ФК Карабах
ФК Спартак (Москва)
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