Источник: «Зенит» имеет приоритетное право обратного выкупа Сергеева у «Крыльев Советов»

«Зенит» имеет приоритетное право обратного выкупа форварда Ивана Сергеева, перешедшего в «Крылья Советов», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, выкуп может быть осуществлен по цене продажи футболиста в самарскую команду.

«Зенит» объявил о полноценном трансфере Сергеева в «Крылья Советов» 5 сентября. Россиянин уже выступал за самарский клуб с 2020-го по 2022 год, установив рекорд по количеству голов за сезон в первой лиге (40 мячей).

В чемпионате России-2024/25 29-летний нападающий трижды вышел на поле и отметился одной результативной передачей.