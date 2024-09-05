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Сегодня, 20:18

Источник: «Зенит» имеет приоритетное право обратного выкупа Сергеева у «Крыльев Советов»

Алина Савинова
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«Зенит» имеет приоритетное право обратного выкупа форварда Ивана Сергеева, перешедшего в «Крылья Советов», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, выкуп может быть осуществлен по цене продажи футболиста в самарскую команду.

«Зенит» объявил о полноценном трансфере Сергеева в «Крылья Советов» 5 сентября. Россиянин уже выступал за самарский клуб с 2020-го по 2022 год, установив рекорд по количеству голов за сезон в первой лиге (40 мячей).

В чемпионате России-2024/25 29-летний нападающий трижды вышел на поле и отметился одной результативной передачей.

Источник: Metaratings.ru.
Иван Сергеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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