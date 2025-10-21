Источник: «Зенит» интересуется Бариновым, «Локомотив» изменил подход по новому контракту

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сине-бело-голубые рассматривают вариант подписать контракт зимой — за полгода до истечения соглашения Баринова с «Локомотивом».

Кроме того, сообщается, что «Локомотив» изменил подход в переговорах по новому контракту 29-летнего хавбека. Клуб готов предложить ему долгосрочный договор с фиксированной зарплатой, хотя ранее предоставлял на выбор краткосрочное соглашение или долгосрочное, но с постепенным понижением зарплаты.

В текущем сезоне Баринов провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.