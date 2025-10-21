Видео
21 октября, 16:40

Источник: «Зенит» интересуется Бариновым, «Локомотив» изменил подход по новому контракту

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сине-бело-голубые рассматривают вариант подписать контракт зимой — за полгода до истечения соглашения Баринова с «Локомотивом».

Кроме того, сообщается, что «Локомотив» изменил подход в переговорах по новому контракту 29-летнего хавбека. Клуб готов предложить ему долгосрочный договор с фиксированной зарплатой, хотя ранее предоставлял на выбор краткосрочное соглашение или долгосрочное, но с постепенным понижением зарплаты.

В текущем сезоне Баринов провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
12

  • Garryman

    Тут, кстати, неподалеку Спартак за Раковым охотится. Ну а чо? Осень, контракты пора продлевать. Пока "птицы" не разлетелись.

    22.10.2025

  • Павел Заблоцкий

    Грамотно конкуренты подняли зарплату Баринову... Дороги россияне Локомотиву?

    22.10.2025

  • Игорь Малышев

    А когда московские клубы дербанят условные Крылья Советов, это норм? Нигде не жмёт?

    22.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Молодец, агентище !! Выбил из Локо улучшенные условия !! "Источник" не подвёл...

    21.10.2025

  • Старшой0754

    Агентские понты...

    21.10.2025

  • serZheo

    На кого расчитано? Баринову завтра 30 лет стукнет. На месте опорника в Зените - Барриос. Мультиков источники насмотрелись?

    21.10.2025

  • Derbist

    Ждите каждый день новые вбросы про Баринова

    21.10.2025

  • Valery Petrukhin

    Надеются на очередную "шкурку" в свои ряды? Когда же они объедятся? Жаль не могу написать пожестче.

    21.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    МЛС, "Зенит"... Кто из последователей Вани Карпова расскажет следующим свою небылицу?)))

    21.10.2025

  • инок

    Под трансферное окно появляются слухи о возможном переходе Баринова куда угодно. Теперь настала очередь Зенита.)

    21.10.2025

  • 99

    Источник видимо не в курсе , что в Зените с тихоходами полный порядок.

    21.10.2025

    Дмитрий Баринов
    Футбол
    РПЛ
    ФК Зенит
    ФК Локомотив (Москва)
