Источник: «Зенит» интересуется Бариновым, «Локомотив» изменил подход по новому контракту

21 октября, 16:40
«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, сине-бело-голубые рассматривают вариант подписать контракт зимой — за полгода до истечения соглашения Баринова с «Локомотивом».
Кроме того, сообщается, что «Локомотив» изменил подход в переговорах по новому контракту 29-летнего хавбека. Клуб готов предложить ему долгосрочный договор с фиксированной зарплатой, хотя ранее предоставлял на выбор краткосрочное соглашение или долгосрочное, но с постепенным понижением зарплаты.
В текущем сезоне Баринов провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
Garryman
Тут, кстати, неподалеку Спартак за Раковым охотится. Ну а чо? Осень, контракты пора продлевать. Пока "птицы" не разлетелись.
22.10.2025
Павел Заблоцкий
Грамотно конкуренты подняли зарплату Баринову... Дороги россияне Локомотиву?
22.10.2025
Игорь Малышев
А когда московские клубы дербанят условные Крылья Советов, это норм? Нигде не жмёт?
22.10.2025
АндрейЕвгеньевич
Молодец, агентище !! Выбил из Локо улучшенные условия !! "Источник" не подвёл...
21.10.2025
Старшой0754
Агентские понты...
21.10.2025
serZheo
На кого расчитано? Баринову завтра 30 лет стукнет. На месте опорника в Зените - Барриос. Мультиков источники насмотрелись?
21.10.2025
Derbist
Ждите каждый день новые вбросы про Баринова
21.10.2025
Valery Petrukhin
Надеются на очередную "шкурку" в свои ряды? Когда же они объедятся? Жаль не могу написать пожестче.
21.10.2025
С детства за Уралмаш!
МЛС, "Зенит"... Кто из последователей Вани Карпова расскажет следующим свою небылицу?)))
21.10.2025
инок
Под трансферное окно появляются слухи о возможном переходе Баринова куда угодно. Теперь настала очередь Зенита.)
21.10.2025
99
Источник видимо не в курсе , что в Зените с тихоходами полный порядок.
21.10.2025